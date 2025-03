Pucci dopo il malore di Forlì: «Non sto benissimo, devo fare dei controlli». Annullati 4 spettacoli

FORLI’. «Buongiorno e buon pomeriggio, vorrei ringraziarvi per le centinaia di messaggi ricevuti per sapere come sto dopo quello che mi è accaduto durante lo spettacolo a Forlì», Andrea Pucci, dopo lo spavento di ieri sera, quando per un malore ha interrotto lo spettacolo al PalaGalassi, si rivolge direttamente al suo pubblico con un intervento su Instagram. «Oggettivamente», prosegue il comico 59enne, «non sto benissimo, devo fare dei controlli e quindi sono qua a comunicarvi per correttezza che le date del 1, 2 , 8 e 9 aprile sono per ora rimandate e sospese. Ho bisogno di fare dei controlli. Non sono in formissima e voglio essere l’Andrea che conoscete, voi il Pucci che conoscete voi... Ma adesso non sono in quello stato. Vi abbraccio tutti. A presto».