Provincia Forlì-Cesena: il presidente Lattuca conferma la sua squadra

Si è insediato ufficialmente questa mattina Enzo Lattuca, confermato Presidente della Provincia di Forlì-Cesena. Come primo atto del nuovo mandato, il Presidente ha proceduto alla conferma della squadra e all’assegnazione delle deleghe ai consiglieri provinciali.

Roberto Cavallucci, sindaco di Meldola, è stato confermato vice presidente della Provincia e mantiene la delega alle infrastrutture e viabilità del comprensorio forlivese.

A Sara Bartolini, sindaca di Roncofreddo, viene nuovamente conferita la delega alle infrastrutture e viabilità del comprensorio cesenate.

Nicola Dellapasqua, sindaco di Savignano sul Rubicone, mantiene la delega all’edilizia scolastica del comprensorio cesenate.

Confermata anche Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli, la delega alla programmazione scolastica, formazione professionale e fondi europei e la delega a rappresentare in via permanente la Provincia, a tutti gli effetti, nelle sedute dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Romagna.

Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico, mantiene la delega alla pianificazione urbanistica e pianificazione strategica e assume anche il coordinamento delle politiche per il turismo.

A Monica Rossi, sindaca di Mercato Saraceno, sono assegnate le deleghe alle politiche di sostegno tecnico-amministrativo ai piccoli Comuni, al coordinamento con le Unioni dei Comuni e alle politiche per la montagna e le aree interne.

Michele Valli, consigliere comunale di Forlì, mantiene la delega all’edilizia scolastica del comprensorio forlivese.

Il presidente Lattuca mantiene in capo a sé le deleghe relative a società partecipate, personale, protezione civile, riordino istituzionale e coordinamento con le Unioni dei Comuni, politiche di sostegno tecnico-amministrativo ai piccoli Comuni, ricostruzione post-alluvione, bilancio, patrimonio, sistemi informativi, caccia e pesca, politiche per lo sviluppo economico, relazioni con le parti sociali, oltre alle ulteriori competenze non delegate ai consiglieri.

Contestualmente è stato confermato Marco Mordenti nel ruolo di Segretario e Direttore generale della Provincia di Forlì-Cesena.