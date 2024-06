Presentatato il cartellone di “Forlì grande musica”

Il nuovo assessore alla Cultura (e vicesindaco) Vincenzo Bongiorno inaugura il mandato con la presentazione di “Forlì Grande Musica”, per “Emilia Romagna Festival” che dedica la 24ª edizione al tema “Classico è contemporaneo”.

La stagione si apre il 3 luglio, a San Mercuriale (alle 21) con il “Vespro della Beata Vergine” di Claudio Monteverdi eseguito dalla Venice Monteverdi Academy, con l’Orchestra Lorenzo Da Ponte e il Coro Schola Gregoriana Reale Corte Armonica Caterina Cornaro di Asolo diretti da Ernest Hoetzl. La conclusione è invece alla chiesa della Trinità il 4 settembre, con l’Aïghetta Quartett e il suo “Dal Classico alla World Music”. “Erf” non rinuncia al concerto a Tredozio il 1° agosto: il Trio di La Toscanini Next (l’orchestra si esibisce a Forlì il 31 luglio in “Musical e dintorni”), è in via XX Settembre, davanti a Palazzo Fantini ora inagibile, «un auspicio per la ripartenza di un paese colpito prima dall’alluvione e poi dal terremoto» sottolinea Mercelli a cui fa eco il sindaco Zattini. Il 2 settembre nella chiesa di Sant’Antonio Abate in Ravaldino, Giulio Mercati suona l’organo di Alessio Verati, in un progetto che “Erf” porta avanti da tempo sulla valorizzazione di questo strumento, mentre proseguono le collaborazioni con il Ministero della Cultura cinese (il 27 luglio al teatro Diego Fabbri, si esibisce la China Symphony Orchestra di Ningbo), e con la Fischoff National Chamber Music Competition: il 9 agosto alla Rocca di Ravaldino, ci sono gli Aruna Quartet, e il 26 agosto a Santa Lucia, il Poiesis Quartet. Altro appuntamento importante, il 6 luglio alla Rocca di Caterina, va in scena il melologo “Enoch Arden”, testo di Alfred Tennyson su musica di Richard Strauss, interpretato da Vanessa Gravina accompagnata al pianoforte da Stefano Giavazzi.