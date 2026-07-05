Premio Sportilia, tutto pronto. E c’è anche l’ospite d’eccezione

Si avvicina la grande serata del premio Sportilia e Santa Sofia è pronta a vestire, come da tradizione, gli abiti del gala. Mercoledì 8 luglio all’ex Parco Giorgi, con inizio alle 21 (ingresso libero dalla corte comunale), andrà in scena la 28ª edizione del premio. Quest’anno il palco, oltre a confermarsi ricco di stelle del mondo sportivo e non solo, avrà un ospite davvero d’eccezione: «Per merito di Marino Bartoletti» precisa il patron dell’iniziativa estiva, Franco Aleotti. Si tratta di Giovanni Carnevali, fresco di nomina ad amministratore delegato della Juventus. In un periodo in cui impazza il mercato e le squadre sono in fase di allestimento, si tratta di un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati. Il tutto grazie alla regia di Franco Aleotti e all’impegno di Marino Bartoletti, presentatore della serata insieme a Monica Bertini, e figura insostituibile nell’organizzazione di un premio che ogni anno riesce a rinnovare il suo grande fascino.

Tanti i personaggi che saliranno sul palco a ritirare i riconoscimenti. Per il premio riservato ai santasofiesi, il quadro va a Matteo Bertini, eccellenza della cardiologia all’ospedale Sant’Anna di Ferrara, professore associato all’Università degli Studi di Ferrara e dirigente medico al Centro Cardiologico Universitario dell’Arcispedale Sant’Anna di Cona; a testimonianza del fatto che il premio non è solo un evento sportivo, ma anche sociale.

Per il baseball salirà sul palco Francisco Cervelli, di origini venezuelane, attuale allenatore della Nazionale Italiana. Per il giornalismo, il riconoscimento va a una figura di grande rilievo e professionalità: Paolo Condò, giornalista, opinionista e saggista. Entrando nel mondo della musica e del canto, lode a Mauro Ferrara, che si è meritato l’appellativo di “Voce della Romagna” per aver fatto conoscere in tutta Europa il genere musicale del liscio, la tradizione del ballo e il folklore romagnolo. Per il basket, il prestigioso riconoscimento è assegnato all’italo-statunitense Daniel Hackett (nato a Forlimpopoli da genitori statunitensi). Nel firmamento del rugby, testimonianza ad Andrea Lo Cicero, ex rugbista italiano con 103 presenze in Nazionale nel ruolo di pilone sinistro, oggi chef di livello nazionale, presentatore sul canale televisivo Gambero Rosso e commentatore sportivo per Sky e Rai Sport.

Per il memorial “Carlo Viola” dedicato alle professioni, il premio va a Walter Neri, neurologo di grande fama, in passato primario dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì e dell’ospedale Bufalini di Cesena. Per quanto riguarda gli arbitri di calcio di Serie A, la commissione giudicante, giunta alla fine del campionato, ha premiato: Andrea Colombo di Como, quale miglior arbitro di Serie A della stagione 2025-2026; Kevin Bonacina di Bergamo, giovane arbitro che si è particolarmente distinto; Alessio Berti di Prato, quale miglior assistente arbitrale; Stefano Striamo di Salerno, risultato il miglior arbitro di Lega Pro.

Madrina della serata sarà l’attrice cesenate Beatrice Balzani, nota per aver partecipato ai film “Est - Dittatura Last Minute” e “Non ti fermare mai”, affiancata dalle vallette Susanna Bertozzi e Letizia Aleotti.