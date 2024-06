Premio Sportilia, completato l’elenco dei premiati

A quindici giorni dalla notte dei “Premi Sportilia”, che avrà luogo a Santa Sofia lunedì 8 luglio, il cast dei prestigiosi personaggi che riceveranno l’ambito riconoscimento è completato. Saliranno sul palco: per il memorial Liverani, riservato agli arbitri di calcio, Fabio Maresca di Napoli (miglior arbitro stagione 2023/24); Gianluca Aureliano di Bologna (alla carriera e internazionale Var); Matteo Marcenaro di Genova (giovane arbitro particolarmente distintosi). Per il memorial Bettedi riservato agli arbitri di Lega Pro, premiato Roland Andeng di Cuneo (giovane arbitro di grandi promesse). Per il memorial Bellini, riservato ai santasofiesi, Federico Bellini, drammaturgo di fama nazionale. Per il memorial “Zambelli”, sport e non solo, riconoscimento al Cesena Fc per la prestigiosa promozione in serie B e la vittoria della supercoppa di lega Pro. Per il memorial Foietta, riservato ai giornalisti, premio a Matteo Marani già direttore del Guerin Sportivo, di Sky Sport 24 e attualmente presidente nazionale della Lega Pro. Per il memorial Viola, riservato alle professioni e comunicazione, premio alla Casadei Sonora, divulgatrice della musica e della cultura popolare della Romagna (ritira il premio la figlia di Secondo Casadei, Riccarda); a Moreno “il Biondo” quale ambasciatore della musica e del folklore romagnolo; a Calogero Germanà, ex questore, medaglia d’oro al valor civile conferitagli dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, eroico combattente anteponendo la propria vita a favore del bene di tutti noi. Per gli eccellenti traguardi raggiunti, il premio Sportilia va a Stefano Mei, presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera; a Lorenzo Simonelli medaglia d’oro nei 110 ostacoli ai recenti europei di Roma; a Evaristo Beccalossi, ex centrocampista dell’Inter degli anni 80 e a Roberto Donadoni ala destra del Milan e dell’Italia. Tra gli ultimi premiati anche il ciclista Gianni Bugno.