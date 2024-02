Premilcuore verso il gemellaggio con Savignac

Iniziano le operazioni in vista del gemellaggio con Savignac che sarà stipulato il prossimo mese di marzo. Intanto parte la campagna informativa con l’incontro pubblico di domani (alle 15.30) nella sala Ricci al Centro visite del Parco con l’ordine del giorno “Il gemellaggio di Premilcuore con Savignac. Prospettive ed aspettative”. Relatore Centurio Frignani, segretario della federazione Emilia-Romagna dell’Aiccre (associazione italiana del consiglio dei comuni e delle Regioni d’Europa). «Con il Comune di Savignac stiamo lavorando ad un’operazione di gemellaggio che comporterà progetti comuni in ambito turistico, scolastico e sportivo – annuncia la sindaca Ursula Valmori –. Ci teniamo che questo progetto decolli con scambi fra le scuole dei due comuni agganciando anche “Appennino in musica”. Frignani, che ci sta seguendo in questo iter, spiegherà bene le finalità di questo incontro con il Comune francese situato nel dipartimento della Gironda nella Regione dell’Aquitania che è gemellata con l’Emilia-Romagna».

Una delle prime operazioni del gemellaggio è la costituzione dell’apposito comitato. «Avrà oltre ai rappresentati dell’amministrazione comunale – aggiunge la sindaca – anche della Pro loco, dei commercianti e delle altre associazioni attive nel territorio comunale ma anche di semplici cittadini che possono liberamente candidarsi». L’appuntamento finale il 9-10 marzo quando la delegazione francese guidata dalla sindaca Chantal Gantch sarà a Premilcuore per sottoscrivere l’atto di amicizia. «Saranno accolti sabato 9 marzo alle 10 in piazza con la Banda dei Carrettieri che intonerà la Marsigliese poi li porteremo a visitare le aziende più significative di Premilcuore, Il Boschetto che produce prodotti latticini biologici da allevamenti bovini e la Cooperativa Territorio Ambiente, la realtà più grande del nostro comune, quindi al Centro visite del Parco Nazionale e alla Grotta Urlante. Sono molto felice di accogliere la mia collega di Savignac che è anche una super sportiva» conclude Valmori. Chantal Gantch “Maire” di Savignac comune di 700 abitanti è infatti una sportiva praticante, ha vinto di recente la medaglia d’argento al campionato francese di canottaggio indoor nella categoria dai 65 a 69 anni, è stata confermata per il secondo mandato dal maggio 2020 fino al 2026.