Premilcuore, un successo la cena dei vicini di Ferragosto

Si è svolta giovedì 15 agosto, nel centro storico di Premilcuore, la seconda edizione della Cena di Vicinato, organizzata dai residenti di via Tre Cantoni e di piazza Ricci. Una lunga tavolata ha riunito gli abitanti dell’antica contrada, una decina di famiglie che si sono ritrovate per festeggiare la serata di Ferragosto in compagnia, fra giovani e “diversamente giovani”, riscoprendo il senso di comunità e di solidarietà sociale.

Ognuno ha dato il suo contributo per la preparazione della cena, coordinata con passione da Rosy Caramia ed Elena Condri, che hanno deliziato gli ospiti con piatti tipici locali. Un evento conviviale, a cui ha partecipato anche il sindaco Sauro Baruffi, volto a promuovere le buone relazioni di vicinato e a rafforzare i legami di prossimità.