Premilcuore, torna la sfida tra “Salmoni umani”

E’ un carnevale variopinto ma fuori dagli schemi perché si svolge all’inizio dell’estate, quest’anno domenica 28 giugno, ed ha come location la riva di un fiume: il Rabbi. Costruita da un’idea di Stefano Baruffi la “Salmonata umana”, è curata dal punto di vista logistico da Jessica Ulivi, Nicola Casadei Rossi, Simona Guidi, Georg Breusch, Valentina Panettieri e Stefano Zaccaria con il supporto della Pro loco, il patrocinio del Comune e rappresenta l’appuntamento nelle fresche acque del fiume per una lotta contro la corrente, come i veri salmoni.

«Nata per celebrare la bellezza del borgo sul fiume, la forza della natura e lo spirito allegro dei premilcuoresi, la Salmonata umana vede i partecipanti mascherati immergersi nelle acque del Rabbi per risalirlo per circa 400 metri con l’acqua fino all’addome. – racconta Jessica Ulivi a nome del gruppo organizzatore .- È possibile uscire in qualsiasi momento, perché l’ultimo tratto è il più difficile, non si tocca e l’acqua della piccola cascata crea difficoltà. Non è una nuotata di piacere, ma una prova di resistenza per muscoli e volontà che replica l’epico viaggio migratorio dei salmoni».

Si parte proprio a mezzogiorno che con le temperature attuali sarà sicuramente di fuoco, con l’apertura dei food truck a suon di musica sul greto del fiume grazie alla collaborazione con Bifor, Fangacci on the road, Cupro e Gin Cabala ma la partenza della carovana è prevista per le 14, dopo la presentazione degli iscritti, da piazza Ricci. «Oltre alla risalita nel fiume – aggiunge Jessica Ulivi - i partecipanti saranno coinvolti in giochi di abilità nell’acqua. Previsti all’arrivo cesti di prodotti locali per premi fantastici ai migliori tre classificati nelle graduatorie di costumi, scenografie e giochi. Le iscrizioni stanno procedendo a gonfie vele e prevediamo di superare quota 200 salmoni fra i quali possiamo già annoverare un gruppo proveniente da Trento e dieci ragazze da Bologna per un addio al nubilato a sorpresa, a testimonianza dell’originale fantasia e dell’estro che contraddistingue questa festa».

Iscrizione obbligatoria al sito Eventbrite con acquisto di un ticket d’ingresso (che dà diritto anche ad un gadget): Early Salmon 12 € , intero 17. Mail: salmonataumana.premilcuore@gmail.com e Instagram @Salmonata.Umana, www.coopcta.com