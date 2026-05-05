Premilcuore, si ribalta col trattore tagliaerba e precipita in un fosso di 5 metri: 59enne gravissimo

Si ribalta col trattore tagliaerba e finisce in un fosso di 5 metri: 59enne gravissimo. L’incidente ieri sera a Ontaneta di Premilcuore, presso il podere Molino Fulgenzio. Verso le 21 una squadra dei Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano e il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) sono intervenuti per i primi soccorsi, mettendo in sicurezza il ferito e provvedendo al recupero tramite l’utilizzo di tecniche di derivazione alpinistica. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, con ambulanza e automedica, supportato dall’elicottero giunto da Bologna per trasportare l’uomo in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto anche i Carabinieri.