Premilcuore. Sagra del tortello alla lastra, due giorni di sapori e musica

Un piatto romagnolo povero negli ingredienti ma assai prelibato e popolare. È il tortello alla lastra così diverso dal crescione per la sfoglia e la farcitura, che oggi e domani diventa il protagonista assoluto dell’omonima sagra. «Il tortello alla lastra – è un prodotto genuino a base di patate con pancetta, guanciale, spezie e grana racchiuse in una sfoglia che si ottiene miscelando farina ed acqua e viene cotto su una lastra di arenaria ruvida e ben calda» spiega Cesare Gori coordinatore della manifestazione. La sagra del Tortello animata da un folto gruppo di giovani in collaborazione con la pro Loco è finalizzata, in gran parte, a sponsorizzare le squadre di calcio a 5 e a 7 del Premilcuore Asd che partecipano con ottimi risultati ai campionati Arci e Csi. «Prodotti naturali e tanta passione questo il segreto del Tortello – aggiunge Cesare Gori detto l’Oracolo - . Concorrono alla realizzazione di questa manifestazione un centinaio i volontari che in questi giorni stanno già lavorando a preparare i tortelli alla lastra anche se allo stand ci saranno polenta, penne all’arrabbiata, grigliata di carne, fagioli all’uccelletto, patate fritte. E poi tutta l’area feste sarà trasformata in una grande e unico momento di incontro con attrazioni di alto livello». Si inizia oggi alle 18 con l’aperitivo in musica di Killerdì poi in serata spettacolo musicale con la band bolognese dei Joe DiBrutto ed al termine ancora Dj Killerdi per far ballare i più irriducibili. Domani invece, stand aperti solo per il pranzo allietato dalla musica di Tarallucci e Vibes. «In questa occasione della sagra abbiamo ricevuto in omaggio dodici quintali di patate dall’azienda di Fabrizio Valmori – racconta Cesare Gori - un premilcuorese originario del podere Campore vicino Castel dell’Alpe, trasferito a Conselice dove ha intrapreso una proficua attività agricola ma che non ha mai dimenticato le sue radici e ci è stato vicino con encomiabile spirito di partecipazione»>.