Premilcuore, ristorante di Fiumicello: 50 anni di storia

Storie di famiglia che si intrecciano e si intersecano con il territorio, in questo caso l’Appennino tosco-romagnolo. È il caso del Ristorante di Fiumicello che festeggia il mezzo secolo di gestione da parte della famiglia di Giuseppe Perini, che ha acquisito la struttura nell’aprile 1974, con un’apericena sabato 18 maggio dalle 17. «Era un piccolo edificio con una stanza adibita a bar ed una decina di posti riservati al ristoro. Sotto al livello del torrente c’era il laghetto costruito nei primi anni Sessanta. All’epoca conducevo l’azienda agricola nel podere le Campore ed il contratto fu stipulato da mia moglie Rita Santa Mariannini rilevando la proprietà dal parroco Giuseppe Biondi della società di allevamento trote e dai suoi soci, i coniugi predappiesi Edo Galletti e Anna Lombini». Sono ancora in corsa Giuseppe Perini che di anni ne ha 84 e la moglie Rita Santa (due in più), che spiega: «Non ho più il ritmo degli anni passati ma non riesco a stare ferma ad aspettare lo scorrere del tempo». Adesso la gestione è passata alla figlia maggiore Lorena insieme alle sue figlie Gloria, 32 anni, e Giada, 27, mentre il fratello maggiore Lucio si occupa dell’azienda agricola con 200 capi di bestiame e Luana, la minore, ha uno studio da avvocato a Forlì.