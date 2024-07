Premilcuore, progetto per allargare l’area feste

Uno dei primi atti della giunta comunale guidata dal sindaco Sauro Baruffi e composta da Diletta Marlazzi in qualità di vice e dall’assessora Debora Fabbrica è stata l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione dell’area feste intitolata all’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini. Il piano è stato redatto dall’architetto Annalisa Casamenti, responsabile dell’ufficio tecnico comunale. «Si tratta – spiega il sindaco Sauro Baruffi – del potenziamento della struttura turistica in cui si svolgono manifestazioni, feste e sagre che sarà ampliata con la costruzione di un nuovo fabbricato da adibire a spogliatoi, servizio docce, stanza per piccole riparazioni e lavaggio delle biciclette per i tanti cicloturisti che con le bike, anche elettriche, in ogni stagione dell’anno si riversano lungo i sentieri che si dipanano in direzione dell’alto Appennino. Offriremo in questo modo, a chi parte da Premilcuore per effettuare le escursioni, un luogo confortevole dove, al termine dell’escursione, poter cambiare gli abiti per poi rimanere in loco a consumare il pranzo o la merenda e fare acquisti di prodotti tipici. Ma anche l’area adibita a stand sarà ampliata con un allargamento che servirà a superare la zona attuale in cui insistono dei gazebo. Conseguentemente con questa nuova costruzione libereremo locali e spazi per gli organizzatori delle manifestazioni, nella palazzina già esistente a fianco della zona cucina».