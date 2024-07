Premilcuore. Oltre duemila persone alla “Salmonata umana”, la grande festa sul fiume Rabbi FOTO

Un tripudio di colori, nella scenografica cornice del fiume ha accompagnato la quinta edizione della Salmonata umana, risalita lungo il Rabbi seppure in versione riveduta e corretta.

«La festa si è rinnovata rispetto alle precedenti edizioni – racconta Stefano Baruffi speaker della manifestazione - . Al posto della classica risalita abbiamo inserito cinque prove: la doccia fredda con raccolta dell’acqua lanciata dalla cima del ponte; cinque lanci per centrare la bocca di uno squalo; un minuto di tempo per attraversare su un gommone la gorga sul fiume e suonare la campana; su una tavola da surf superare un tratto di Rabbi; camminare sulle acque con biglie senza farle cadere. Numerosi e agguerriti i partecipanti». La Salmonata è iniziata nel primo pomeriggio con il ritrovo nelle piazze sotto la torre dell’orologio con i vestiti più originali, a volte anche improbabili, dalla famiglia Adams, ai Salmonwatch, i mohicani, gli scozzesi, le cheerleader, fino ai Salmonfesta, una riedizione dell’Oktoberfest con tanto di birra spillata e distribuita. La vociante combriccola con 12 gruppi per un totale di quasi 250 partecipanti ha sfilato lungo il centro per poi trovare l’habitat naturale lungo la riva sinistra del Rabbi apparecchiata con stand gastronomici e musica a tutto volume.

«Una festa – aggiunge Stefano Baruffi che ha movimentato almeno duemila persone con tanti giovani e molte famiglie con partecipanti di tutte le età anche ultrasessantenni. È un modo per riunire la gente in un luogo diverso che gratifica i dieci organizzatori al termine di un lavoro iniziato a gennaio che è diventato molto impegnativo negli ultimi tre mesi». Tra i premiati per la scenografia Salmonfest, costumi gli Adams mentre nel totale delle cinque prove ha prevalso il bolognese Francesco Bucci già vincitore della prima edizione nel 2018 davanti a Rachele Ferrini e Lia Biondi. «Abbiamo vissuto due giorni di fuoco fra passaggio del Tour e Salmonata – dice Adamo Biondi presidente della Pro Loco. Eventi che mettono in vetrina Premilcuore con messaggi che raggiungono un pubblico diverso da quello delle sagre, pertanto, non possiamo che dirci soddisfatti nonostante l’impegno profuso sia stato molto intenso».