Premilcuore, Grota espone sulla Grotta urlante

Una mostra in un luogo simbolico ed allo stesso tempo estemporaneo, denominata “Grota alla Grotta Urlante”. Il pittore predappiese Franco Gianelli ha esposto 54 quadri realizzati durante il periodo della pandemia sul ponte che sovrasta la suggestiva cascata sul Rabbi e nella gualchiera a lato in cui fino al 1800 veniva effettuato il trattamento del panno di lana.

Per l’occasione il pittore ha prodotto 100 stampe celebrative dal titolo “Grota alla Grotta Urlante” numerate e firmate che ha donato ai tanti turisti che si sono fermati ad ammirare l’insolita mostra. Il ponte a scanno o ponte nuovo su cui Grota ha esposto i suoi dipinti, unico punto in cui l’antica via Fiorentina attraversa il Rabbi, è composto da una sola arcata di 16 metri per 3,80 di larghezza, esistente prima del 1500 poi ricostruito nella forma attuale due secoli dopo. Sovrasta le acque del Rabbi che affondano in stretti cunicoli con il rimbombo che ha dato il nome di Grotta Urlante, meta ininterrotta di visitatori in ogni stagione dell’anno.’