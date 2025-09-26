Premilcuore, dopo l’alluvione ripristinato il giardino comunale

PREMILCUORE. Torna fruibile a Premilcuore, in provincia di Forlì-Cesena, anche il giardino comunale, a pochi mesi dal recupero dell’area feste, lo spazio dedicato alle manifestazioni all’aperto, vicino al centro storico del paese. Un intervento complessivo da 600.000 euro, reso necesario dall’alluvione del 2023 e finanziato dalla Struttura commissariale.

Con il nuovo intervento da 300.000 euro, terminato proprio in questi giorni, spiega la Regione, «si aggiunge un tassello indispensabile per la sicurezza del territorio comunale» colpito da due frane sul pendio fra il fiume Rabbi e la strada provinciale 3 di fondovalle, dopo l’alluvione del maggio 2023. In entrambi i dissesti, il movimento franoso ha causato il crollo di una parte di coltre e di blocchi lapidei dal versante adiacente l’alveo del fiume, rendendo inutilizzabili sia giardino che il percorso pedonale per accedere all’area feste. I lavori, aggiunge la Regione, garantiscono «una buona protezione del versante per limitare processi di erosione e di evoluzione del dissesto». Più nel dettaglio, per ridurre il rischio idrogeologico sono stati rimossi gli elementi instabili dal pendio: coltre, blocchi lapidei degradati e alberi inclinati o compromessi dal movimento franoso. Successivamente, è stato realizzato un rafforzamento corticale con la posa di reti, funi e ancoraggi. Sono state poi ripristinate le difese spondali. Nell’area feste si è lavorato su un muro in pietra e nel giardino comunale su una scogliera in massi ciclopici adiacente l’alveo del fiume. Nel giardino è stata anche realizzata una paratia di micropali alla sommità del pendio.