Premilcuore. Domenica torna la “Salmonata umana” lungo il fiume

Come i salmoni a risalire il Rabbi in un corollario di musica, costumi e sfide individuali da superare, nella cornice variegata che parte dal centro storico per scendere lungo la sponda del Rabbi, fra due ali di folla.

È lo scenario della Salmonata Umana che nata per gioco nel 2018 convoglia ogni anno oltre 200 partecipanti. A tirare le fila di una macchina organizzativa complessa ci sono Stefano Baruffi, Stefano Zaccaria, Georg Breusch, Simona Guidi e Jessica Ulivi che a nome del gruppo racconta: «La Salmonata è un’esperienza che va controcorrente in tutti i sensi ed in cui l’unico limite è la fantasia che misura lo spirito creativo e la voglia di stare insieme. Ritrovo domenica 29 giugno in piazza Ricci dalle 14 all’ombra della cinquecentesca torre dell’orologio. Da qui partirà la pittoresca sfilata in direzione del Rabbi con il percorso di risalita lungo il fiume che misura 400 metri».

Per assicurarsi la vittoria sarà però necessario superare quattro prove individuali dai nomi quanto meno originali, in un crescente grado di difficoltà. «Dalla doccia fredda con i concorrenti che dovranno raccogliere la maggior parte di acqua possibile dei 10 litri che verranno scaricati da una decina di metri del sovrastante ponte della Rocchetta, a “mi cascano le p***e” portando dieci palline su una tavolozza piana da una sponda all’altra del Rabbi, poi “suonato come una campana” prova in cui occorre attraversare la gorga, sotto il parco Cervetti, a bordo di un gommone ma con un solo remo ed arrivare a suonare la campana entro un minuto fino a quella di solcare le acque su una tavola da surf».

Dieci i premi in palio con la giuria che premierà con cesti di prodotti locali i migliori costumi, la scenografia mentre un riconoscimento speciale sarà riservato all’abbigliamento più stravagante.

In funzione lungo la riva del Rabbi stand gastronomici aperti già a mezzogiorno e fino a sera con piadina romagnola degli Antichi Sapori di Predappio, Il Foro e Arquebuse di Forlì con fish and chips, Gin Cabala di Santa Sofia con gin e cockail e Bifor di piazza Cavour Forlì.