Premilcuore, cade alla Grotta Urlante: ferito 19enne VIDEO

Martedì pomeriggio la stazione monte Falco del Soccorso alpino è stata impegnata in un lungo intervento che ha richiesto anche l’intervento di EliRavenna. L’incidente si è verificato nei pressi della Grotta Urlante a Premilcuore sopra l’abitato Giumella: un 19enne è scivolato da uno scoglio sbattendo fortemente la schiena e procurandosi un brutto trauma. Sul posto sono arrivati i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna che hanno dapprima provveduto a stabilizzare l’infortunato e successivamente hanno indicato all’elisoccorso un punto favorevole alla verricellata. Il giovane è stato così posizionato su barella portantina e trasportato, dai tecnici, per circa 50 metri in un luogo dove la radura boschiva era meno fitta e permettendo così all’equipaggio di EliRavenna di calarsi per il recupero del paziente. Il giovane, residente a Forlì infine è stato trasportato all’ospedale di Cesena per gli accertamenti del caso. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri Forestali e gli operatori sanitari dell’ambulanza di Premilcuore.