Premilcuore, auto in bilico nel dirupo: salvata ragazza

Paura intorno alle 18.30 per un’auto rimasta in bilico in un dirupo tra la vegetazione, con il rischio di precipitare. E’ successo a Giumella di Premilcuore. Protagoniste due ragazze forlivesi che erano salite nella val Rabbi per fare delle foto. Al termine del pomeriggio, al momento di riprendere l’auto parcheggiata, per cause ancora in corso di verifica l’auto si è mossa finendo nel dirupo fermata solo dalla vegetazione. Una ragazza è rimasta incastrata nell’abitacolo a 4 metri dal livello stradale, con il rischio di scendere ancora più giù. Sul posto i sanitari del 118 che sono riusciti a estrarre la ragazza, sempre cosciente ma comprensibilmente spaventata. Anche Vigili del Fuoco e Soccorso alpino si sono attivati. Grande paura ma per fortuna nessuna conseguenza fisica.