Premilcuore. Apre la Residenza d’artista, piccolo campus della musica

Un “parterre de roi” per l’inaugurazione della Residenza d’artista e della scuola dell’Accademia della musica in programma sabato 9 dicembre. Al taglio del nastro (alle 11) ha confermato la presenza anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, insieme ad altri esponenti politici, con l’intervento del soprano Vilma Vernocchi che poi in serata parteciperà al concerto nella Pieve di San Martino.

Sul progetto “Appennino in musica” la sindaca Ursula Valmori spiega: «Lo scopo principale è quello di promuovere la cultura della musica portando benefici al territorio ed alla comunità locale per favorirne lo sviluppo economico e sociale con positive ricadute sotto diversi aspetti della vita quotidiana». La scuola è collocata in via Marconi, all’ultimo piano dell’edificio scolastico, costruito durante il Ventennio, ristrutturato grazie ad un contributo del Ministero degli Interni in un ambiente di 400 metri quadrati dotato di 25 posti letto, aule, aula magna e sala polifunzionale ricavata nella palestra con un’ampia dotazione di strumenti musicale acquistati grazie al contributo della Fondazione Carisp.

«Con il coinvolgimento di professori qualificati nel settore musicale – aggiunge la sindaca di Premilcuore – abbiamo le risorse per gestire un programma annuale per studenti italiani di vari paesi non solo italiani, residenza di artisti e orchestre impegnati nella produzione si concerti, eventi musicali, culturali, seminari master class, corsi di formazione finalizzati alla creazione dell’orchestra dell’Appennino. In pratica un microcampus che mira a realizzare un polo culturale dinamico».

L’Accademia della musica che gestirà il progetto è nata nel 2012 da un’idea di Pier Luigi Colonna, direttore artistico, e Anacleto Gambarara, presidente, e conta ad oggi 10 sedi nelle province di Forlì, Rimini e Pesaro, con 30 insegnanti e 700 studenti, 5 collaboratori amministrativi ed una segretaria di produzione.

Nel pomeriggio nella palestra delle scuole (alle 15) la giornata inaugurale proseguirà con musica live del gruppo Nameless, giovani allievi dell’Accademia. In serata nella Pieve di San Martino concerto di gala con il soprano Ilona Mataradze, l’orchestra Guitarodia di Cordoba insieme agli artisti dell’Accademia, l’orchestra giovanile Iygo, musici della Banda dei Carrettieri di Premilcuore sotto la direzione dei maestri Javier Viallafuerte e Pier Luigi Colonna e la partecipazione straordinaria di Vilma Vernocchi. «È un’iniziativa sperimentale di formazione – conclude Ursula Valmori – che si inserisce in un processo di semina e costruzione di una nuova mentalità che considera la montagna come un laboratorio di innovazione sociale ed economica».