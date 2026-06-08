Premilcuore, anziano sparisce dalla casa di riposo: ritrovato nel cuore della notte grazie a un drone

Sparisce dalla casa di riposo a Premilcuore, ritrovato nella notte grazie a un drone. I Vigili del fuoco di Rocca San Casciano, con la squadra ordinaria, sono intervenuti attorno alle 20 di domenica, in seguito alla richiesta da parte della prefettura per la ricerca di un anziano uscito dalla casa di riposo e poi non rientrato nella struttura. Erano presenti una squadra di SAPR VVF (Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto) provenienti da Ferrara e Bologna ed i volontari del CNSAS anche con un drone. Attorno all’una e mezza l’anziano è stato individuato da un drone a circa un chilometro dalla struttura in buone condizioni, quindi è stato raggiunto dai soccorritori per affidarlo al personale sanitario presente.

Presenti anche i Carabinieri.