Premilcuore accoglie Monflanquin, visita ufficiale e primo gemellaggio

Fra pochi giorni anche Premilcuore sottoscriverà il primo atto di gemellaggio con la cittadina francese di Monflanquin che Stendhal aveva paragonato ad una “piccola Toscana”. La delegazione d’oltralpe composta da 22 persone arriverà sabato in pullman anticipata il giorno precedente dal sindaco Eric Sarrazi e dalla vice Chantal Lucas in aereo. Stefano Baruffi, consigliere comunale di Premilcuore che ha seguito l’iter del programma per il gemellaggio, dichiara: «Per Premilcuore è la prima esperienza ma ci tuffiamo in questa nuova realtà con molto entusiasmo cercando di mettere tutte le nostre energie per il buon fine di questa iniziativa come ci chiede anche l’Unione Europea nel rendersi parte della nostra Europa attivamente, stipulando questi accordi di amicizia». Monflanquin è già gemellata con l’isola greca di Sifnos, nelle Cicladi, e la cittadina di Lagosanto in provincia di Ferrara mentre Premilcuore ha alle spalle due tentativi infruttuosi (di cui non ha responsabilità) con Savignac e Montanejos in Spagna.