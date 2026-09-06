Premilcuore, 300 “uomini ragno” accendono il paese

Trecento uomini ragno, la capienza massima consentita, hanno colorato i muri delle case di Premilcuore mettendo in mostra le loro qualità acrobatiche. L’esordio dello street boulder nell’alto Rabbi è il racconto di una giornata particolare, fatta di nuove emozioni, incontri, risalite lungo le pareti scoscese di abitazioni, edifici, muri perimetrali. Una disciplina difficile in cui l’allenamento tecnico, fisico e mentale è la dote maggiore. Al termine si sono contati due infortuni fra i partecipanti.