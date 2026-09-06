Premilcuore, 300 “uomini ragno” accendono il paese

Trecento uomini ragno, la capienza massima consentita, hanno colorato i muri delle case di Premilcuore mettendo in mostra le loro qualità acrobatiche. L’esordio dello street boulder nell’alto Rabbi è il racconto di una giornata particolare, fatta di nuove emozioni, incontri, risalite lungo le pareti scoscese di abitazioni, edifici, muri perimetrali. Una disciplina difficile in cui l’allenamento tecnico, fisico e mentale è la dote maggiore. Al termine si sono contati due infortuni fra i partecipanti.

Il successo

Restano le dimensioni di un successo inatteso a cui hanno lavorato, oltre alla Pro loco ed ai tre principali organizzatori, Lia Biondi, Leonardo Tassinari e Lorenzo Rinieri, un centinaio di volontari. «Si tratta di un successo straordinario che va oltre le più rosee aspettative – il commento del triumvirato che ha organizzato l’evento – e ci ripaga degli sforzi profusi in cinque mesi sotto il profilo organizzativo anche per l’indotto dal punto di vista turistico che ha generato per Premilcuore con l’arrivo dei partecipanti ma anche di accompagnatori e familiari da ogni parte d’Italia. Non solo dalla Romagna ma anche dalla Toscana e Marche e molte province del Nord Italia come Bergamo, Brescia fino a Gorizia, la più lontana». Mentre gli iscritti si sono dati “battaglia” sui 40 blocchi della competizione dislocati nel centro storico e nelle zone immediatamente limitrofe dai nomi che rievocano la storia (La Torre dell’orologio, palazzo pretorio, il Mogio, le prigioni) o personaggi (il Moretto, Pico - Riccardo Perini, ex presidente Pro Loco -, il vetturino Pino) anche il ricordo di Chiara Pennuti, scomparsa nel 2025 a 27 anni che ha raccontato la tragedia del tumore in un podcast dal titolo “Una zebra in corsia”.

Le iniziative