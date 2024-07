Premi “Sportilia”: questa sera lo spettacolo

Tutto pronto a Santa Sofia per la notte del premio “Sportilia. Lunedì 8 luglio alle 21 nell’ex parco “Giorgi” andrà in scena la 26ª edizione del tradizionale appuntamento estivo nel paese del Bidente

La regia di Franco Aleotti ha messo in scena il solito parterre di grandi ospiti e di premiati. A condurre la serata i confermati volti di Marino Bartoletti e Monica Bertini affiancati da Giorgia (madrina) e Miriam (valletta) Sangiorgi. Poi sarà la sfilata di coloro che ritireranno i riconoscimenti per le varie categorie. Per il memorial “Liverani”, riservato agli arbitri di calcio, premio a Fabio Maresca di Napoli (miglior arbitro stagione 2023-2024); a Gianluca Aureliano di Bologna (alla carriera e internazionale Var); a Matteo Marcenaro di Genova (giovane arbitro particolarmente distintosi). Il memorial “Bettedi” riservato agli arbitri di Lega Pro a Roland Andeng di Cuneo (giovane arbitro di grandi promesse). Il memorial “Bellini”, riservato ai santasofiesi, va a Federico Bellini, drammaturgo di fama nazionale. Per il “memorial Zambelli, Sport e non solo...”, premio al Cesena Fc per la prestigiosa promozione in serie B e la vittoria della supercoppa di serie C. Il memorial “Foietta”, riservato ai giornalisti, andrà a Matteo Marani già direttore del Guerin Sportivo, di Sky Sport 24 e attualmente presidente nazionale della Lega Pro. Per il memorial “Viola”, riservato alle professioni e comunicazione, sul palco la Casadei Sonora, divulgatrice della musica e della cultura popolare della Romagna (ritira il premio la figlia del mitico secondo Casadei, Riccarda); Moreno “il Biondo” quale ambasciatore della musica e del folklore romagnolo; Calogero Germanà, ex questore, medaglia d’oro al valor civile conferitagli dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, eroico combattente anteponendo la propria vita a favore del bene di tutti noi. Per gli eccellenti traguardi raggiunti, il premio Sportilia va a Stefano Mei, già campione europeo a Stoccarda dei 10.000 metri piani e oggi presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera; a Lorenzo Simonelli, medaglia d’oro nei 110 a ostacoli ai recenti europei di Roma; a Evaristo Beccalossi, grande centrocampista dell’Inter degli anni Ottanta, a Roberto Donadoni, ala destra del Milan dell’era Berlusconi e della Nazionale Italiana, infine all’ex ciclista Gianni Bugno.