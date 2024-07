Predappio, violenta rissa in condominio

Violenta rissa che ha coinvolto numerose persone di due gruppi familiari. E’ successo ieri pomeriggio in un condominio di Predappio. Sono dovute intervenire ben 5 ambulanze oltre alle pattuglie dei carabinieri per riportare la calma e prendere in cura i feriti, tutti lievi, oppure persone che avevano accusato mancamenti in seguito alla lite. A confrontarsi due gruppi di stranieri, da una parte marocchini, dall’altra rumeni. Probabilmente antiche ruggini e discussioni sicuramente non nate ieri. Nel primo pomeriggio l’ennesimo episodio che ha coinvolto più persone dei due nuclei stranieri. Dalle parole si è passati velocemente ai fatti: spinte, schiaffi, pugni, che non hanno risparmiato nessuno nelle due fazioni. Le ambulanze del 118 hanno controllato i feriti e chi si era sentito male per la tensione, mentre gli uomini dell’Arma hanno cercato di ricostruire l’accaduto.