Predappio, un’opera d’arte collettiva per festeggiare i cento anni

PREDAPPIO. Celebrare il secolo di vita con un “progetto unico, mai visto sul territorio”. Che lega un artista di fama internazionale a tutta la comunità. L’amministrazione comunale di Predappio, in provincia di Forlì-Cesena, annuncia “una delle iniziative più singolari e coinvolgenti” mai messe in campo per festeggiare il centenario della fondazione del paese. “Un grandioso progetto artistico partecipativo per la cui realizzazione è richiesta l’adesione della comunità predappiese e non solo”. Al timone c’è Olivier Grossetête che, grazie alla collaborazione di chi vorrà essere parte di quest’esperienza unica, erigerà una struttura monumentale effimera di cartone in piazza Garibaldi. Sul tema vigerà fino all’ultimo un velo di mistero per rendere ancora più detonante l’effetto sorpresa. L’opera d’arte collettiva, si mantiene abbottonata l’amministrazione, sarà legata alla storia architettonica di Predappio, in particolare agli edifici sorti negli anni tra il 1925 e il 1929, sui quali si concentra anche il percorso espositivo allestito alla Casa natale di Benito Mussolini. “Questa proposta costituisce una vera novità e si distingue per il suo carattere partecipativo, innovativo e divertente, adatto anche ai bambini”, sottolinea l’assessore alla Cultura Veronica Bevacqua. Ed è stata accolta “con entusiasmo” dalle associazioni che hanno preso parte all’incontro di presentazione del 27 marzo scorso. “Speriamo che le realtà presenti possano stimolare la partecipazione delle tante persone raggiungibili attraverso i loro canali. Auspichiamo anche la massima adesione da parte di tutti i curiosi, sia del territorio predappiese sia del circondario”.

Grossetête è un artista francese contemporaneo tra i più conosciuti a livello internazionale per la creazione di opere monumentali, partecipative ed effimere in cartone, realizzate in tutto il mondo da oltre vent’anni. Tra queste, i ponti “effimeri”.Il cronoprogramma del progetto prevede da lunedì 14 a venerdì 18 luglio gli ateliers dedicati alla preparazione e all’assemblaggio dei moduli di cartone alla palestra della scuola media Publio Virgilio Marone. Sabato 19 luglio si svolgerà il cuore dell’impresa collettiva: dalle 10 alle 18, in piazza Garibaldi, si terranno dei laboratori funzionali all’assemblaggio di tutti gli elementi fabbricati, senza macchine e gru, ma solo con corde, nastro adesivo e con la forza delle braccia dei partecipanti. Infine, domenica 20,il progetto si concluderà con la demolizione della costruzione, slegando i tiranti e calpestando il cartone, per un momento chiave simbolico dell’esperienza, funzionale a salutare collettivamente l’opera.Gli ateliers di pre-assemblaggio sono aperti a tutti, previa iscrizione allo Iatadulti e bambini di età superiore ai nove anni, ma è necessario iscriversi allo Iat, mentre la partecipazione alla costruzione e demolizione è libera e non necessita di iscrizione.