Predappio. Tutto esaurito alla Mototagliatella: seimila moto arrivate in due giorni

Tutto esaurito. La Mototagliatella è tornata ai tempi d’oro come due anni fa, forse anche con qualcosa in più. Rientrata nella sua collocazione naturale nel mese di maggio rispetto all’anno scorso quando si era svolta a luglio ha beneficiato di un tempo favorevole. Conseguenza: il viale che attraversa Predappio e piazza Sant’Antonio occupati dai bikers fin dal pomeriggio di sabato. «Siamo molto soddisfatti di questa edizione – racconta Giorgio Biserni inventore della Mototagliatella – è stato un impegno rilevante ma i risultati sono stati notevoli. Possiamo dire di aver compiuto, in termini di partecipazione, un passo avanti migliorando i risultati ottenuti nel 2022». Lo testimoniano i primi consuntivi dello stand gastronomico che nel pomeriggio di domenica ha esaurito le provviste. «Il ragù l’hanno dovuto rifare due volte – aggiunge Biserni – ne avevamo messi in preventivo sei quintali, alla fine sono stati otto per poter condire le seimila porzioni di tagliatelle che abbiamo portato in tavola, oltre alle piadine romagnole. Come presenze siamo andati molto vicini alle diecimila persone con seimila moto arrivate a Predappio nell’arco dei due giorni in cui si è svolta la manifestazione». La Mototagliatella è comunque una manifestazione che lascia liberi i partecipanti di scegliere gli itinerari e le percorrenze ma al tour di ieri che risalendo verso la Rocca delle Caminate è poi disceso nella valle del Bidente a Meldola per arrivare fino a Galeata dove era in programma l’aperitivo sono state 400 le moto che si sono incolonnate.

«Affollatissimo il concerto di sabato sera dei Roxy Bar in piazza Garibaldi dove da tre anni si tiene il centro della Mototagliatella – commenta Giorgio Biserni. Siamo soddisfatti anche perché non si sono registrati incidenti di nessun tipo e voglio ringraziare le forze dell’ordine, la protezione civile e la Misericordia che ci hanno sostenuto in queste due giornate insieme agli 85 volontari impegnati per la buona riuscita della manifestazione. Per loro faremo una grande festa il 29 giugno a Premilcuore in collaborazione con la Pro Loco dopo il passaggio del Tour de France».