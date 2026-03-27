Predappio, torna il Carnevale fiumanese

Quattro carri allegorici saranno l’attrazione del Carnevale Fiumanese in programma domenica tra coriandoli, maschere e stelle filanti. Partenza alle 14,30 in direzione dell’antico abitato di Fiumana, poi dopo il giro completo dell’abitato il ritrovo finale è in piazza Pertini nell’evento organizzato dalla Pro Loco con il Patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Predappio. Dei quattro carri, il più grande volto a rappresentare tutto il mistero dell’antico Egitto stazionerà stabilmente in piazza Pertini, gli altri tre aventi come tema Ferrari, Braccio di Ferro e Grisù – Pompieri spompati formeranno il corteo itinerante. A sfilata conclusa uno spettacolo di magia in piazza incanterà grandi e piccini che potranno rifocillarsi grazie alla ricca offerta gastronomica messa in campo per l’occasione dalla Pro Loco che coordinerà con l’aiuto del Circolo di Fiumana i vari stand presenti che serviranno piadina e patatine fritte e polenta. A fare squadra. Per chiudere gli assaggi con una nota dolce saranno a disposizione anche zucchero filato e crêpes, a cura del Comitato Genitori, che si occuperà anche dell’intrattenimento per i più piccoli. Luca Ulivi alla prima manifestazione dell’assessorato di cui è diventato da poco titolare al posto di Lorenzo Lotti dichiara: «Il carnevale di Fiumana non è solo costumi e maschere ma un evento molto apprezzato sul territorio pensato in particolare per i bambini che ha il pregio di stimolare il dinamismo delle attività e delle realtà associative di Fiumana. Ho avuto il piacere di seguire questo carnevale perché inserito nelle proposte della Consulta Giovani e sono contento che abbia trovato una sua continuità».