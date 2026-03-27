Predappio, torna il Carnevale fiumanese

Forlì
Domenica torna il tradizionale appuntamento del carnevale
Domenica torna il tradizionale appuntamento del carnevale

Quattro carri allegorici saranno l’attrazione del Carnevale Fiumanese in programma domenica tra coriandoli, maschere e stelle filanti. Partenza alle 14,30 in direzione dell’antico abitato di Fiumana, poi dopo il giro completo dell’abitato il ritrovo finale è in piazza Pertini nell’evento organizzato dalla Pro Loco con il Patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Predappio. Dei quattro carri, il più grande volto a rappresentare tutto il mistero dell’antico Egitto stazionerà stabilmente in piazza Pertini, gli altri tre aventi come tema Ferrari, Braccio di Ferro e Grisù – Pompieri spompati formeranno il corteo itinerante. A sfilata conclusa uno spettacolo di magia in piazza incanterà grandi e piccini che potranno rifocillarsi grazie alla ricca offerta gastronomica messa in campo per l’occasione dalla Pro Loco che coordinerà con l’aiuto del Circolo di Fiumana i vari stand presenti che serviranno piadina e patatine fritte e polenta. A fare squadra. Per chiudere gli assaggi con una nota dolce saranno a disposizione anche zucchero filato e crêpes, a cura del Comitato Genitori, che si occuperà anche dell’intrattenimento per i più piccoli. Luca Ulivi alla prima manifestazione dell’assessorato di cui è diventato da poco titolare al posto di Lorenzo Lotti dichiara: «Il carnevale di Fiumana non è solo costumi e maschere ma un evento molto apprezzato sul territorio pensato in particolare per i bambini che ha il pregio di stimolare il dinamismo delle attività e delle realtà associative di Fiumana. Ho avuto il piacere di seguire questo carnevale perché inserito nelle proposte della Consulta Giovani e sono contento che abbia trovato una sua continuità».

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