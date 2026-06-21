Predappio, si riaccende la storica sfida tra i due rioni Viale e Pescaccia

L’azzurro del Viale, campione in carica, o l’arancione della Pescaccia. Predappio si anima nuovamente per una settimana nell’eterno duello fra i due rioni che vede schierati nelle varie discipline 240 rappresentanti e atleti, suddivisi nelle varie categorie. Viale-Pescaccia rappresenta non solo un susseguirsi di gare per tutte le età ma coniuga anche momenti di convivialità e partecipazione. Si inizia martedì (alle 19.30) con il guanto della sfida nel punto di confine fra Viale e Pescaccia e la disputa delle prime gare. Prima lo spettacolare tiro alla fune uomini cui seguirà in piazzale Isonzo quello riservato ai bambini ed alle donne per terminare la giornata inaugurale con una partita di basket. Per l’organizzazione degli eventi è incaricata l’apposita associazione denominata appunto, Viale-Pescaccia, presieduta da Milena Casadei Rossi che si avvale di 15 collaboratori. Mercoledì la carovana della goliardica sfida si trasferisce a San Cassiano per una serata dedicata ai bambini con tornei di calcio e pallavolo mentre in Caveja (alle 20) va in scena il torneo di Burraco. Ancora a San Cassiano per le gare di giovedì quando, alle 18.30, prenderà il via il trekking a cui seguiranno le partite di pallavolo ragazzi e poi ragazze ed alle 21 la partita di calcio Over. «Con venerdì – spiega la presidente del Comitato Milena Casadei Rossi – inizia l’avvicinamento al clou della settimana, la partita di calcio di sabato sera allo stadio Strocchi&Cavazzoni che è un po’ la madre di tutte le battaglie perché da questo risultato dipende l’esito finale della contesa. Quindi venerdì a piazzale Isonzo la festa congiunta dei due rioni sfidanti con stand gastronomici che rappresentano l’anello di congiunzione di ogni serata, accompagnati dalla musica della band predappiese dei Savile Row». Sabato, infine, il penultimo atto con la partita, preceduta dalla sfilata dei rioni che avranno come tema iconico da sviluppare il Far West, per finire in gloria nel locale della Caveja a fianco del teatro comunale. «Lunedì il funerale ironico e pieno di sfottò – ricorda Milena Casadei Rossi – da parte del rione vincitore che “invaderà” l’altro territorio per una sfida che in realtà più che dividere, compatta e unisce la cittadinanza nel sentimento di appartenenza alla comunità».