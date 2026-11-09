Predappio, sfregiata l’ex Caproni con simboli nazifascisti

Un’ombra sgradita cala sullo storico ex stabilimento aeronautico Caproni di Predappio. Nella notte tra sabato e domenica, sulla parete all’ingresso del complesso industriale sono comparse scritte e iconografie riconducibili al periodo nazifascista, posizionate in un punto ben visibile da chiunque percorra la strada adiacente.

La scoperta è avvenuta soltanto alla luce del mattino, scatenando immediata sdegno per la scelta del sito e per la violenza dei messaggi. A lanciare l’allarme è stato il giovane Amin della Caproni, ideatore del progetto culturale “Caproni Le Ali della Romagna”, da anni in prima linea nella valorizzazione e tutela della memoria storica dell’impianto. «La Caproni non è questo, fa semplicemente “schifo” vedere un simile scempio su un edificio storico – dichiara con amarezza il giovane –.È un atto d’inciviltà che dimostra una totale mancanza di rispetto verso un luogo fondamentale per il patrimonio di tutto il territorio».

Secondo le prime ricostruzioni di Amin, l’azione potrebbe essere opera di un gruppo di giovani della zona. «Ieri sera (sabato ,ndr) la parete era pulita – precisa Amin –. È inverosimile che qualcuno sia arrivato appositamente da Forlì o da fuori per fare dei grafiti, è molto probabile che si tratti di ragazzi del posto».

I simboli sono stati prontamente coperti per sottrarli alla vista dei passanti e dei visitatori. «Non voglio che chi viene a scoprire la storia della Caproni debba imbattersi in queste porcherie – incalza il fondatore del progetto –. Da anni mi dedico a salvaguardare questo patrimonio a mie spese. Se difendere la memoria di Predappio significa essere etichettato come un vandalo, allora lo accetto, ma chi ha fatto questo deve vergognarsi, così come dovrebbero fare le famiglie se ne fossero a conoscenza. Purtroppo di fronte a questi episodi noto spesso troppa omertà. I ragazzi che hanno compiuto questo atto di vandalismo devono vergognarsi, ma altrettanto dovrebbero fare i genitori, qualora dovessero rendersi conto che i responsabili sono i propri figli».