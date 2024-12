Predappio, record del mondo dell’assessore: di corsa per 100 chilometri spingendo la carrozzina del figlio

Lorenzo Lotti stabilisce un nuovo Guinness World Record , “I piu veloci 100 km spingendo il proprio figlio Rodolfo sul passeggino” nella gara Tidewater Strider Dismal Swamp 100K il 7 dicembre a Chesapeake in Virginia USA.

Dopo il record con il primo figlio Raimondo sulla distanza dei 50 km Lorenzo decide di tentare il Guinness con il secondo figlio Rodolfo sulla distanza dei 100 km, distanza sulla quale nel 2023 ha vinto il titolo italiano.

La scelta della gara è stata obbligata dovendo sottostare a tanti requisiti dati dall’organizzazione del Guinness, curiosamente il record precedente era proprio dell’organizzatore di questa manifestazione; il tempo da battere era 9 ore e poco più, Lorenzo ha corso 100 km con il tempo record di 8h1’40”, arrivando anche primo nella gara stessa.

Giornata fredda alla partenza -7 gradi ma ovviamente con tutte de dotazioni tecniche per il freddo non ci sono stati problemi, Rodolfo ha dormito 7 ore su 8! Poi ovviamente un totale di 10/15 minuti nelle 8 ore sono stati per i suoi bisogni di cibo e altro.