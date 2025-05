Predappio. Ottomila motociclisti in tre giorni alla Mototagliatella. Tappa anche a Forlì FOTOGALLERY

La trentesima edizione della Mototagliatella ha mantenuto le promesse e le premesse replicando il consueto grande successo. In questo caso addirittura ampliato da una partecipazione che ha riportato la memoria ai momenti storicamente più importanti della manifestazione a significare che il binomio buona cucina e motori non è solo una passione romagnola ma un vero e proprio must. «Siamo ritornati ai livelli della prima Mototagliatella post Covid e come numeri registriamo un afflusso in misura molto superiore all’anno scorso – dichiara raggiante l’organizzatore Giorgio Biserni. Erano attesi in 5mila ma nei tre giorni le previsioni si sono rivelate decisamente più contenute rispetto all’evidenza perché in totale, nelle tre giornate, sono arrivati a Predappio ben 8mila partecipanti». Suddiviso per la prima volta in tre giorni il raduno predappiese è iniziato venerdì pomeriggio ma nonostante le incertezze meteo il consuntivo è stato subito positivo con 500 galletti allo spiedo volati via seppure durante una serata umida e fredda. Così per tre giorni il rombo delle moto è salito alto nella valle del Rabbi ed in quelle circostanti con le moto che hanno percorso i passi appenninici e visitato molte località con indubbie e importanti ricadute per tutti i titolari delle attività commerciali del comprensorio.

Le tagliatelle, vero motore del raduno, sono state cucinate in 4mila porzioni ma per soddisfare la voracità dei bikers c’erano come corollario 4mila piadine romagnole, 5 quintali di patate fritte annaffiate dal sangiovese di Predappio che hanno impegnato gli oltre cento volontari impegnati nella buona riuscita della kermesse. E tutti gli spettacoli e le attrazioni hanno catalizzato l’attenzione e richiamato spettatori in questo caso anche senza moto. «Molto partecipato anche il tour di domenica mattina – aggiunge Biserni - con itinerario da Predappio verso Rocca delle Caminate, Meldola poi Para, Ronco con entrata in centro a Forlì da piazzale della Vittoria e Corso della Repubblica. Un’invasione che ha portato in piazza Saffi, per la prima volta nella storia della Mototagliatella, ben 500 motociclette grazie all’assessore del comune Kevin Bravi che ci ha offerto questa possibilità molto apprezzata da tutti».