Predappio, malore improvviso, addio al Pro sindaco Flamigni

Un malore in casa, durante la serata o la notte è la presumibile causa del decesso di Villiam Flamigni, prosindaco di Predappio. «L’ha trovato ieri al mattino la colf delle pulizie – racconta il sindaco Roberto Canali – ma ormai non c’era più nulla da fare». Funzionario della Coldiretti in pensione, Villiam Flamigni nato il 7 ottobre 1951, ha gestito a lungo l’ufficio dell’associazione per la vallata del Rabbi prima di diventare responsabile dell’ufficio provinciale del Patronato: l’Epaca. Di pari passo ha sempre portato avanti anche la passione politica nelle fila delle Democrazia Cristiana venendo eletto più volte in consiglio comunale.