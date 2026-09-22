Predappio, lavori alla Scalea di palazzo Varano: investimento da 970mila euro

Vista dall’alto la scalinata di accesso a palazzo Varano assume la conformazione di una grande freccia, per alcuni un cannocchiale, che punta simbolicamente verso Rocca delle Caminate, residenza privata del duce. Fu progettata dall’architetto Florestano di Fausto nel 1928 e realizzata l’anno successivo per ovviare al declivio esistente fra lo slargo all’incrocio fra le due vie e palazzo Varano. La Scalea, così denominata, subirà adesso un intervento di recupero dopo il finanziamento di 970mila euro del Ministero delle infrastrutture. Al sopralluogo con la ditta Zambelli di Galeata, che si è aggiudicata i lavori per un importo di 506.299 euro, erano presenti il titolare Michele Zambelli, il sindaco Roberto Canali, l’ingegnere Stefano Fabbri e l’architetto Alberto della Salandra per il Comune, il progettista architetto Alessandro Bazzoffia e lo strutturista ingegnere Mauro Cevoli. Il sopralluogo ha permesso di verificare lo stato dei luoghi e di definire gli ultimi aspetti tecnici e organizzativi per la consegna e l’apertura del cantiere. L’inizio dei lavori (durata prevista poco meno di un anno), infatti è in programma nelle prossime settimane per un intervento che contempla il restauro conservativo, la riqualificazione della Scalea e dell’area verde circostante compreso tutto il muro di sostegno con l’obiettivo finale di recuperare e valorizzare questo importante elemento del complesso di palazzo Varano. «L’opera si inserisce nel percorso di recupero e valorizzazione del patrimonio storico e architettonico del territorio intrapreso in questi anni dall’Amministrazione – afferma il sindaco Roberto Canali – che prende ancora più vigore dopo la recente adesione alla Rete nazionale delle Città di Fondazione. Per noi un intervento particolarmente significativo, sul quale abbiamo investito con convinzione, risorse e caparbietà nella ricerca dei fondi, perché riteniamo fondamentale prendersi cura di tutti i luoghi che fanno parte della storia e dell’identità di Predappio. Il finanziamento di 970mila euro ottenuto dal Ministero ci consente di affrontare un’opera importante, restituendo, dopo quasi un secolo, attenzione e valore a uno spazio che merita di essere recuperato, riqualificato e reso più fruibile. Non si tratta soltanto di un intervento edilizio, ma di un’azione di recupero del patrimonio pubblico e di riqualificazione di uno spazio che rappresenta un elemento significativo del complesso del parco di palazzo Varano». Con l’apertura del cantiere saranno adottate le necessarie misure di sicurezza che potranno comportare possibili modifiche all’accessibilità dell’area durante l’esecuzione dei lavori.