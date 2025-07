Predappio, l’astronomo Cortini scopre una supernova

Giancarlo Cortini, responsabile unico dell’Osservatorio astronomico di Monte Maggiore, a Predappio, ha messo a segno una nuova scoperta. Nella notte del 24 giugno, ha individuato la supernova SN2025ovr di mag. +17 nella galassia a spirale UGC4973, posta nella costellazione dell’Orsa Maggiore, a circa 350 milioni di anni luce di distanza. Si tratta della 34esima scoperta effettuata dallo studioso. Attualmente, Giancarlo Cortini è in pensione, può dedicare molto più tempo alla sua passione e i risultati sono visibili. La sua precedente scoperta risale e dicembre 2024. Inoltre, durante le serate di ricerca, riprende e controlla circa 50 galassie l’ora, per un totale che può variare dalle 200 alle 400 galassie a notte. Numeri di tutto rispetto, che uniti ad una selezione accurata dei target da riprendere, non possono che portare ad importanti risultati. “L’Amministrazione Comunale di Predappio – commenta il Sindaco Roberto Canali – fiera della collaborazione pluriennale con il sig. Cortini, si congratula per l’ennesimo ottimo risultato conseguito”.