Predappio, l’ambulatorio vaccinale apre il 5 dicembre

L’ambulatorio vaccinale presso la Casa della Comunità di Predappio in via Trieste, 4, aprirà nella giornata di venerdì 5 dicembre 2025, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Per effettuare la vaccinazione è necessario prenotare tramite Cup o CupTel 800 002255.
Non serve la ricetta medica. Il giorno dell’appuntamento è necessario portare la documentazione sanitaria sulle proprie malattie e sulle terapie in corso o recenti.
Le donne in gravidanza e le persone con ferite a rischio possono accedere, senza appuntamento, durante l’orario di apertura, in tutti gli ambulatori per adulti dell’Ausl Romagna.