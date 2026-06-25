Predappio, incendio nel bosco

Nel pomeriggio del 25 giugno, a partire dalle 17, quattro squadre del comando dei vigili del fuoco di Forlì Cesena, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Rocca San Casciano, sono impegnate nel comune di Predappio, in località Predappio Alta, per un incendio che ha interessato vegetazione e un’area boschiva. Il personale sul posto sta operando per fronteggiare le fiamme e contenere il rogo. Le operazioni di spegnimento da terra sono supportate dall’alto da un elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Bologna.