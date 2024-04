Predappio. In 7 anni 60mila km a piedi. Stelio Leoni: “Ho consumato 36 paia di scarpe”

Ha tagliato il traguardo dei 60mila chilometri percorsi a piedi Stelio Leoni, 76enne già noto per le sue imprese tanto da farlo conoscere con il soprannome di “Forrest Gump della Romagna”.

«Pochi giorni fa – spiega – ho raggiunto i 60mila chilometri percorsi in 7 anni». Il pensionato originario di Fiumana ha percorso sulle proprie gambe tanti chilometri corrispondenti a un giro e mezzo intorno al mondo o all’equivalente di 1422 maratone.

«Ho una media di 5,4 chilometri all’ora - continua l’indomito camminatore - per un totale di 80 milioni di passi e 12mila ore di cammino. Considerando i 750mila metri di dislivello superati, è come se avessi scalato l’Everest 85 volte».

Dopo una vita al volante come rappresentante, si è avventurato nei più importanti e famosi cammini italiani ed europei, fra cui il coast to coast da Portonovo a Orbetello, il cammino di Santiago de Compostela da Salamanca a Finisterre quello degli Dei, da Bologna a Firenze o la Bari-Matera.

È però qui in Romagna che Leoni si allena ogni giorno senza lasciarsi fermare dal maltempo.

«Io abito a Fiumana - spiega - e ogni mattina scendo verso Forlì. Una volta vado verso Rocca delle Caminate un’altra verso Castrocaro. Spesso vado al mare e Forlì-Cesenatico o Forlì-Cervia andata e ritorno». Nemmeno il lockdown lo ha fermato: «Ho percorso in un mese 1.000 chilometri in una stanza di 5x6 metri». Gps alla mano, Leoni ha una media di 6 ore di cammino ogni giorno per un totale mediamente di 8.500 chilometri annuali anche se ha toccato il record di 10mila chilometri percorsi in 12 mesi. «In questi 60mila chilometri – spiega – ho consumato 36 paia di scarpe. Le cambio, infatti ogni 1.200-1.300 chilometri».

Di pari passo, è il caso di dirlo, alle passeggiate quotidiane Leoni può vantare un ricco archivio di foto di ogni luogo visto: «Ho scattato 40mila foto in questi 7 anni - spiega - . Qualche giorno fa ho compiuto 76 anni e adesso, come il vero Forrest Gump, mi riposerò un po’. Gli anni passano e vedo che ogni anno le forze non sono più quelle di qualche tempo fa ma io non smetto di camminare. Pioggia, neve o sole, non mi spaventano e cerco di porre attenzione anche all’alimentazione come farebbe un professionista».