Predappio. Il sindaco Canali si ricandida: «Squadra che vince non si cambia»

Il sindaco Roberto Canali ha sciolto positivamente la riserva ed è pronto a candidarsi per il bis. La riunione del gruppo consiliare ha ratificato quella che era una decisione (quasi) scontata ma che dipendeva in larga parte dalla volontà del sindaco, che più volte aveva dichiarato di essere stato particolarmente provato dalle due emergenze (covid e alluvione) che hanno caratterizzato la legislatura che volge al termine. «Ci riproponiamo, più o meno tutti, per continuare questa esperienza amministrativa, sempre se gli elettori vorranno riconfermare il mandato del 2019. L’obiettivo adesso è quello di terminare al meglio con l’impegno costante che ci ha sempre caratterizzati, per affrontare le emergenze della quotidianità» spiega Canali. Nella lista Uniti per Predappio nel 2019 sono stati eletti nel consiglio oltre al sindaco: Luca Lambruschi nominato vice, Carla Ravaglia e Lorenzo Lotti diventati assessori poi Federica Maltoni, Alan Gori, Veronica Bevacqua, Lucio Moretti e Germano Pestelli. Per completare la giunta il sindaco assegnò a Francesca Farolfi l’assessorato al welfare e sociale. «Squadra che vince non si cambia – aggiunge Canali – rivelando l’intenzione di non apportare troppi mutamenti alla compagine di governo – e la lista si chiamerà ancora “Uniti per Predappio”. In quanto al Pro Sindaco Villiam Flamigni posso dire che in questi anni ha dato un grande contributo». Dunque, nessuno si è tirato esplicitamente indietro anche se tutti con franchezza e sincerità hanno espresso il loro parere.

«Nessuno ha detto un no secco alla ricandidatura ben sapendo che si tratta di un impegno notevole che investe non solo fa sfera personale ma anche quella familiare» prosegue Canali. Germano Pestelli che ha attuato anche a Predappio nell’ormai ex asilo Santa Rosa il progetto di Riabilitazione comunitaria e siede in consiglio dal 2014 e l’assessore Francesca Farolfi pare abbiano chiesto di poter riflettere prima di lanciarsi in un nuovo impegno di legislatura ma solo per motivi esclusivamente personali. Tuttavia, il sindaco Canali è fiducioso di averli nella lista che presenterà agli elettori.

«Ci ricandidiamo nel segno della continuità per proseguire il lavoro intrapreso e portare a compimento i progetti avviati – prosegue Canali –. Ribadisco che siamo aperti al contributo di tutti coloro che si vogliono spendere per Predappio. Come sono arrivato alla decisione di essere di nuovo in campo? Uno degli elementi che mi hanno portato a manifestare nuovamente la mia disponibilità è stata l’insistenza di molti cittadini che a voce, in colloqui personali, mi hanno manifestato apprezzamento e condivisione chiedendomi espressamente di proseguire per un altro quinquennio».