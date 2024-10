Predappio, il Santuario della Maestà compie 250 anni

Sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024, Predappio Alta festeggerà il 250° anniversario della costruzione del Santuario della Madonna della Maestà. Due giorni tra musica, cultura e devozione per omaggiare un simbolo religioso e identitario dell’antico paese arroccato su uno sperone di roccia. Il programma di eventi per il 250° anniversario (1774-2024), organizzato dalla Parrocchia Santa Maria Assunta col patrocinio del Comune di Predappio e grazie alla collaborazione con La BCC Ravennate Forlivese Imolese, inizia sabato 19 ottobre, alle ore 21, con un concerto di musica sacra nella chiesa parrocchiale. Protagonista musicale della serata sarà il Coro di San Filippo Neri di Forlì, diretto dal maestro Paolo Bacca, che proporrà un repertorio di musica sacra.

Domenica 20 ottobre, con appuntamento alle ore 14.45 e partenza alle 15, è previsto un evento itinerante alla scoperta del paese. “Il castello, il borgo, la Maestà” è il tema della passeggiata culturale tra memoria, arte, tradizioni e storia sociale che avrà come accompagnatori Riccardo Ranieri, Vanna Rovi, Mario Proli e Gabriele Zelli. Il percorso inizierà con la visita al Santuario e, dopo aver toccato i luoghi più significativi del borgo e del castello, tornerà in piazza per permettere di seguire, alle ore 16.45, il passaggio dell'antica immagine sacra nella piazza verso la chiesa parrocchiale dove, alle ore 17, il Vescovo Livio Corazza concelebrerà con don Massimo Bonetti e don Franco Appi la Santa Messa che sarà animata dal coro del Vicariato. Partecipazione a concerto e passeggiata libera e gratuita. In caso di maltempo la passeggiata sarà sostituita da un incontro sulla storia del paese che verrà ospitato all’interno della chiesa parrocchiale. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.