Predappio. Forza Nuova contesta l’atto della Questura e pretende di partecipare al rito della mattina ma Fiore e Castellini non passano VIDEO

Forza Nuova contesta l’atto della Questura che stabiliva che la manifestazione organizzata da Forza Nuova per commemorare la Marcia su Roma si facesse alle 15 e non in concomitanza con quella organizzato dalla famiglia di Mussolini, poiché, afferma l’avvocato Francesco Minutillo “il documento è privo della firma digitale qualificata e, pertanto privo dei requisiti minimi per essere qualificato come provvedimento amministrativo”. Quindi la manifestazione del pomeriggio non si farà e di fatto è in corso un corteo unico, al quale però non sono stati ammessi i due principali esponenti di Forza Nuova, Roberto Fiore e Luca Castellini. Sono circa un migliaio i partecipanti alla manifestazione di Predappio. Non sono mancati momenti di tensione tra i due rappresentanti di Forza Nuova e le forze dell’ordine con insulti verbali reciproci anche pesanti. Alla fine Castellini e Fiore sono di fatto stati respinti dalla manifestazione. Fiore ha comunque ribadito il diritto ad organizzare l’evento, a fare il saluto romano e il rito del presente e ha confermato l’intenzione di voler organizzare un dibattito a Predappio a marzo con il sindaco sulla “Lettera ai giovani in camicia nera” che Togliatti scrisse nel 1938.