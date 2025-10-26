Predappio. Forza Nuova contesta l’atto della Questura e pretende di partecipare al rito della mattina ma Fiore e Castellini non passano VIDEO

I manifestanti in arrivo davanti al cimitero (foto Fabio Blaco)
Forza Nuova contesta l’atto della Questura che stabiliva che la manifestazione organizzata da Forza Nuova per commemorare la Marcia su Roma si facesse alle 15 e non in concomitanza con quella organizzato dalla famiglia di Mussolini, poiché, afferma l’avvocato Francesco Minutillo “il documento è privo della firma digitale qualificata e, pertanto privo dei requisiti minimi per essere qualificato come provvedimento amministrativo”. Quindi la manifestazione del pomeriggio non si farà e di fatto è in corso un corteo unico, al quale però non sono stati ammessi i due principali esponenti di Forza Nuova, Roberto Fiore e Luca Castellini. Sono circa un migliaio i partecipanti alla manifestazione di Predappio. Non sono mancati momenti di tensione tra i due rappresentanti di Forza Nuova e le forze dell’ordine con insulti verbali reciproci anche pesanti. Alla fine Castellini e Fiore sono di fatto stati respinti dalla manifestazione. Fiore ha comunque ribadito il diritto ad organizzare l’evento, a fare il saluto romano e il rito del presente e ha confermato l’intenzione di voler organizzare un dibattito a Predappio a marzo con il sindaco sulla “Lettera ai giovani in camicia nera” che Togliatti scrisse nel 1938.

