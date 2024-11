Predappio, corsa col passeggino: l’assessore tenta il nuovo record

Il super papà è pronto ad una nuova sfida. Lorenzo Lotti, 37enne assessore comunale e insegnante di educazione fisica, tenterà di battere il prossimo 7 dicembre negli Stati Uniti, a Chesapeake in Virginia, il Guinnes World Record sulla distanza di 100 chilometri spingendo il passeggino con il secondogenito Rodolfo nato lo scorso 27 aprile e che quindi ha sette mesi.

«Non vorrei che da grande mio figlio mi rimproverasse di non aver tentato un record anche con lui» scherza, ma non troppo l’atleta che è anche uno degli influencer più noti nel campo della podistica. Il predappiese è già titolare del Guinnes World Record sui 50 chilometri conquistato nel settembre del 2022 a Winschoten in Olanda con il tempo di 3 ore 15 minuti e 57 secondi con il passeggino di 20 chilogrammi su cui era seduto Raimondo che ora ha due anni.

Questa volta si annuncia una gara molto diversa e più complicata dal punto di vista logistico ed organizzativo. Lorenzo Lotti correrà domenica la mezza maratona di Torino poi lunedì con tutta la famiglia, la moglie Virginia e i due figli Rodolfo e Raimondo che questa volta farà lo spettatore, volerà dalla Malpensa all’aeroporto “Kennedy” di New York e da qui dopo sei ore di auto giungerà a destinazione. «Curioso il fatto che l’organizzatore di questa corsa è lo stesso detentore del record, diciamo che vado a conquistarlo a casa sua. Ho scelto di disputare il tentativo negli Stati Uniti perché, come al solito, la Iaaf pone condizioni molto stringenti riguardo alla gara che deve essere a carattere nazionale o internazionale e logicamente avere un tracciato pianeggiante. Sembrava fosse possibile disputare questa prova in Francia ma alla fine ho preferito la soluzione oltre Oceano».