Predappio, chiude la caserma dei Carabinieri

Chiude la caserma dei Carabinieri a Predappio. I militari saranno trasferiti alla Compagnia di Meldola, mentre nel paese del Val Rabbi resterà un ufficio aperto al pubblico, in attesa che vengano realizzati i lavori di messa a norma della sede dell’Arma in viale Matteotti. Cosa che potrebbe necessitare di anni, visto che serve un progetto importante per sanare le carenze strutturali che da anni ormai vengono evidenziate. Non un problema da poco per un paese come Predappio, la città natale di Benito Mussolini, con i suoi ritrovi in occasione dei vari anniversari. I servizi, è bene sottolinearlo, non cambieranno o saranno ridotti, ma non ci sarà la presenza fisica dei militari in caserma.

