Predappio, cambio di orario per la manifestazione di Forza Nuova per motivi di ordine pubblico

PREDAPPIO. La Polizia di Stato ha deciso di spostare dalle 10 alle 15 la manifestazione annunciata da Forza Nuova per domenica in occasione dell’anniversario della Marcia su Roma. Il provvedimento è stato preso per tenere separate l’iniziativa del movimento di destra con quella organizzata la mattina dal gruppo incaricato dalle pro nipoti di Benito Mussolini, Orsola e Vittoria, che fino al luglio scorso hanno fatto riferimento ad Angela Di Marcello per la richiesta di autorizzazioni alla questura.

«Con riferimento alle manifestazioni preavvisate in occasione dell’anniversario della Marcia su Roma, previste per domenica 26 ottobre a Predappio – si legge nella nota della Polizia -, si comunica che, all’esito di una attenta e approfondita istruttoria, il Questore di Forlì-Cesena, d’intesa con il Prefetto, ha prescritto ai promotori della manifestazione preavvisata da Forza Nuova di svolgere l’iniziativa dalle 15 alle 17, anziché dalla 10 alle 12, di domenica 26 ottobre. Le prescrizioni sono state adottate in relazione ai presupposti e alle finalità delle due concomitanti manifestazioni ed è stata, pertanto, ritenuta imprescindibile la netta separazione temporale delle stesse al fine di assicurare il mantenimento dell’ordine pubblico”.