Predappio, anniversario Marcia su Roma

Nonostante la sentenza favorevole del Tribunale che ha assolto i militanti per il saluto romano durante le commemorazioni a Predappio del 2022 su cui si era riversata l’attenzione dei media nazionali e internazionali, il “presente” in pubblico per i nostalgici resta vietato. Così in occasione del 102° anniversario della marcia su Roma in programma domenica, non verrà chiamato pubblicamente davanti al cimitero. Lo annuncia Angela Di Marcello che organizza la manifestazione. «Sono la portavoce sul posto delle pronipoti Orsola e Vittoria. Il presente lo faremo solo dentro la cripta che è un luogo privato. Non vogliamo, infatti, che chi viene a Predappio per questa ricorrenza possa cadere in denunce che comportano spese legali anche se poi alla fine, alla luce di queste favorevoli sentenze, è possibile che si traduca tutto in un’assoluzione». «Il corteo di domenica – prosegue Di Marcello – che partirà come di consueto da piazza Sant’Antonio alle 10.30 si fermerà davanti al cimitero dove verranno recitate le preghiere dell’ausiliario e del legionario. Presenti le pronipoti Vittoria ed Orsola con quest’ultima che al termine pronuncerà il discorso di saluto. Poi sarà possibile la visita alla cripta dove verrà chiamato il “presente”». Sabato all’azienda agricola “Il Tempio” di Tontola è in programma (alle 18) un convegno per ricordare i 45 anni della scomparsa di Donna Rachele con relazione di Angela Di Marcello ed a seguire una conferenza di Padre Giulio Tam su “Capitalismo e Chiesa Cattolica”. Il prete lefevriano non parteciperà al corteo di domenica ma celebrerà con rito latino una messa al Tempio alle 12.