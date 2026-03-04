Predappio, 48enne morta in casa: autopsia e denuncia contro ignoti

Una donna di 48 anni morta in casa e una denuncia contro ignoti. È stato affidato ieri all’anatomopatologa Donatella Fedeli l’incarico di eseguire l’autopsia sulla salma della vittima, che viveva a Fiumana di Predappio. Si vuole capire il motivo del decesso, che parrebbe dovuto a cause naturali. A presentare denuncia sono state la madre e la sorella della 48enne, che si sono rivolte all’avvocato Gianluca Betti del foro di Forlì-Cesena; quest’ultimo ha incaricato il medico legale Giuseppe Venturini di assistere all’esame autoptico.

La donna era morta lo scorso 21 febbraio: è stata trovata priva di vita nella camera da letto della sua abitazione a Fiumana. A trovarla sono stati i parenti; in quel momento in casa c’erano la madre e il nipote. Inutile la corsa dell’ambulanza: il medico ha potuto solo constatare il decesso della donna, che era sposata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Meldola. Nessun elemento lasciava sospettare l’intervento di terzi: esclusi eventi traumatici, rimaneva però il mistero sulle ragioni della morte.

Appena 24 ore prima del decesso, la donna si era sottoposta a un’ecografia al cuore, un esame che le era stato indicato qualche settimana prima durante un ricovero di alcuni giorni nel reparto di Malattie infettivie dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni”. Un controllo di routine. L’esame è stato eseguito il 20 febbraio, ma il giorno successivo la donna è stata trovata senza vita in casa. Non risultano patologie cardiache pregresse, ma l’ipotesi principale rimane quella di una morte per cause naturali. Quali siano state esattamente queste cause lo dovrà accertare l’autopsia affidata alla dottoressa Donatella Fedeli.

Le indagini proseguono, anche in virtù della denuncia presentata dall’avvocato Gianluca Betti su mandato della madre e della sorella della vittima, mentre il marito ha preferito non unirsi all’atto. Ieri il conferimento dell’incarico per fare piena luce su cosa abbia provocato la morte della 48enne.