Predappio, 150 nostalgici per l’anniversario di Mussolini FOTOGALLERY

Le polemiche che hanno accompagnato la settimana precedente il raduno per commemorare l’81mo anniversario della morte di Benito Mussolini non sono servite da richiamo per convogliare a Predappio un numero superiore di nostalgici. Secondo le forze dell’ordine sono stati infatti 100/120 i partecipanti al corteo che si è snodato da piazza Sant’Antonio per arrivare, al massimo, non oltre i 150 presenti sul piazzale antistante l’ingresso nel cimitero. Numeri in linea con le presenze dell’anno scorso. Orsola Mussolini ha consigliato di portare una mano al petto e non fare il saluto romano ma almeno una decina di presenti non ha rispettato l’invito