Predappio, 150 nostalgici per l’anniversario di Mussolini FOTOGALLERY

Forlì
  • 26 aprile 2026
Predappio, 150 nostalgici per l’anniversario di Mussolini FOTOGALLERY
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Le polemiche che hanno accompagnato la settimana precedente il raduno per commemorare l’81mo anniversario della morte di Benito Mussolini non sono servite da richiamo per convogliare a Predappio un numero superiore di nostalgici. Secondo le forze dell’ordine sono stati infatti 100/120 i partecipanti al corteo che si è snodato da piazza Sant’Antonio per arrivare, al massimo, non oltre i 150 presenti sul piazzale antistante l’ingresso nel cimitero. Numeri in linea con le presenze dell’anno scorso. Orsola Mussolini ha consigliato di portare una mano al petto e non fare il saluto romano ma almeno una decina di presenti non ha rispettato l’invito

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