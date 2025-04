Precipita per dieci metri con la moto a Campigna: 45enne forlivese trattenuto da un albero e dalla vegetazione

Un 45enne forlivese è precipitato in un dirupo per dieci metri con la moto. È successo nel pomeriggio di oggi a Campigna. Alle ore 15.20 una squadra del Distaccamento Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna e la squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale di Forlì sono intervenute lungo la SP4 del Bidente per un incidente stradale. Le squadre hanno operato con tecniche alpinistiche per recuperare un motociclista uscito di strada e caduto in un dirupo di circa 10 metri.