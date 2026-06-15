Poste Italiane assume portalettere in Romagna, curriculum da inserire sulla pagina web entro martedì 16 giugno

Poste Italiane anche in provincia di Forlì-Cesena e di Ravenna è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato che si occuperanno del servizio di recapito (pacchi, lettere, raccomandate, etc.) nell’area territoriale di propria competenza. Per candidarsi è sufficiente inserire, entro domani martedì 16 giugno, il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per partecipare alla selezione. In fase di candidatura è possibile indicare l’area territoriale di preferenza.

I requisiti richiesti per la candidatura sono il possesso di un diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110 oltre alla patente di guida, in corso di validità, idonea alla conduzione dei mezzi aziendali.