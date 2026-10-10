Portico, torna la Sagra dei frutti del sottobosco

La Sagra dei frutti del sottobosco e dell’artigianato artistico in programma domani, giunta alla 44esima edizione, fa tirare un sospiro di sollievo alla Pro loco e agli operatori turistici dell’alta valle del Montone: i semafori da Forlì lungo la statale 67 sono rimasti solo due, uno al ponte di Rocca, l’altro prima di arrivare a Portico con benefici certi per la circolazione stradale. «E nonostante le poche piogge dell’estate i ricci con le castagne sono numerosi sugli alberi - ricorda Maurizio Pretolani della Pro loco- . La macchina organizzativa è già in moto da tempo, siamo pronti per l’invasione autunnale di turisti con un programma variegato in cui spicca l’offerta gastronomica abbinata a musica, intrattenimento anche per i più piccoli e momenti culturali con la presentazione di due libri».

Si inizia infatti oggi pomeriggio con la presentazione (ore 17 teatro Iris Versari) del libro di Bruno Gurioli e Pablo Cossu “I Mulini dell’Alta Valle del Montone” con l’intervento oltre che degli autori, del sindaco Maurizio Monti, della presidente della Pro loco Lucia Santandrea e di Marisa Raggi presidente della Biblioteca dei Libri. Il clou della festa rimane comunque la giornata di domani con gli stand gastronomici ai giardini, sotto il tendone coperto, che impegneranno un centinaio di volontari per gli oltre tre turni programmati per il pranzo. Il menu, d’altronde, mette in vetrina i prodotti tipici dell’Appennino in questa stagione: cappelletti al ragù, lasagne con porcini e polenta condita sia con ragù che con i porcini e con il cinghiale, poi spezzatino di cinghiale, funghi trifolati, crostone con porcini e l’immancabile castagnaccio. «Chi vorrà poi spostarsi in via Roma troverà anche le caldarroste», aggiunge Pretolani.

Dal pomeriggio musica con la band “I Pronipoti” nel giardino di Torre Portinari mentre per tutta la giornata sono visitabili la mostra del fungo al teatro e quella sui papaveri curata da Massimo Assirelli, in via Altarina mentre nel piazzale della chiesa di Santa Maria in Girone ci saranno i laboratori creativi, truccabimbi e giochi a cura di Nonno Banter. Nel Borgo alle 17 presentazione del libro di Sandro Campani “La Casa del dormiveglia”. Chi volesse invece abbinare la sagra con la raccolta dei castagni nell’alto Montone potrà farlo (molti sono privati), nell’area demaniale e in quella pubblica che si trova a Rio Secco lungo la strada che da San Benedetto conduce a Marradi.