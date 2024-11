Portico, rintracciato 40enne che deve scontare una condanna per minaccia aggravata

PORTICO. I carabinieri di Portico nei giorni scorsi hanno dato esecuzione all’ordinanza di esecuzione per la carcerazione in regime di detenzione presso la propria abitazione, emessa dall’Ufficio di sorveglianza di Bologna a carico di un 40enne. L’uomo deve scontare una pena un mese e tre giorni per la condanna definitiva, combinata dal Tribunale di Ravenna per il reato di minaccia aggravata, commessa nel luglio 2021 in provincia di Ravenna. Al termine delle attività svolte dai carabinieri della Stazione di Portico di Romagna l’arrestato è stato condotto presso l’abitazione di residenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante, ove sconterà la pena indicata.